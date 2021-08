Thomas Tuchel ravi de l'arrivée de Lukaku : "Faire briller Romelu sans changer notre style de jeu"

Chelsea ouvre sa saison en Premier League contre Crystal Palace, probablement sans Big Rom qui pourrait faire ses débuts dimanche en amical contre Wymouth.

Chelsea ouvre sa saison de Premier League ce week-end face au Crystal Palace de Christian Benteke.

Romelu Lukaku ne devrait pas y prendre part, cependant, le Belge était évidemment le sujet principal de la conférence de presse de Thomas Tüchel : "Nous ne cherchions pas à prendre n'importe quel joueur. Nous voulions protéger ce groupe de joueurs et ne faire venir que quelqu'un qui peut nous rendre meilleurs, et qui a le bon état d'esprit. Et avec Lukaku, il n'y avait aucun doute. Nous sommes heureux que Romelu soit de retour et, il sera un excellent complément à ce groupe", a ainsi déclaré l'Allemand à propos de son nouveau buteur.

Chelsea a remporté la Ligue des champions l'année dernière, mais a terminé 4e en Premier League. Les Blues tenteront de viser le titre cette saison : "Son désir de revenir à Chelsea et de réaliser quelque chose ici était très important. Romelu a la force, la personnalité et la forme physique pour avoir un impact énorme. De plus, c'est un gars humble, il joue en équipe et se soucie du club. Il s'intégrera donc parfaitement dans ce groupe de joueurs soudés."

La question est de savoir si le jeu du club londonien sera désormais centré sur le Diable Rouge : "Je veux faire briller Romelu sans changer notre style de jeu", ponctue Tuchel.