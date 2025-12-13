Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

Seraing s'est incliné 1-0 à Courtrai. Les Métallos ont été dominés mais ne sont pas passés loin d'égaliser en seconde mi-temps.

Après sa défaite contre Eupen, Seraing avait un périlleux déplacement à négocier du côté de Courtrai. C'est que le KV ne pouvait pas se permettre de laisser filer de points en route dans sa course au titre avec le Beerschot.

Et pourtant, ce sont les visiteurs qui ont mieux commencé la rencontre, avec trois situations chaudes pour pour Thiago Paulo (1re), Abdoulaye Ba (5e) et Édouard Soumah-Abbad (9e) dans les dix premières minutes. Mais ensuite, Courtrai a pris les choses en main.

Gillekens retarde l'échéance

Deux minutes après une première frappe dangereuse détournée par Nick Gillekens, les Kerels ont ouvert le score en fin de premier quart d'heure via Ilan Hurtevent (12e, 1-0). Le KVK aurait ensuite pu faire le break, mais la frappe de Brecht Dejaegere a heurté la barre.

Au repos, les trois changements réalisés par Seraing n'ont pas permis d'inverser la tendance. Les occasions les plus chaudes se déroulaient dans le rectangle visiteur. Et pourtant, les hommes de Kevin Caprasse ont bien cru égaliser sur une reprise de la tête de Noah Solheid à vingt minutes du terme.



Mais Marko Ilic a sorti le grand jeu pour préserver l'avantage des siens. Seraing s'incline donc 1-0 et reste quinzième au classement. De son côté, Courtrai revient à quatre points du Beerschot, victorieux des RSCA Futures hier soir.