Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

Malines s'est imposé 2-3 au Cercle de Bruges. Le KV a fait la différence dans le troisième quart d'heure.

C'est avec des ambitions bien différentes que le Cercle de Bruges et Malines s'affrontaient ce soir. Les Brugeois voulaient renouer avec la victoire pour la première fois depuis la cinquième journée face au Standard, tandis que Malines voulait sécuriser sa place dans le top 6.

Après un premier quart d'heure assez calme, la première occasion était déjà très nette, avec une reprise d'Adewumi sur le poteau après un centre repoussé par Nacho Miras

Mais c'est bien Malines qui a ouvert le score après 35 minutes. Sur un corner de Mathis Servais, Fredrik Hammar a placé de la tête le ballon hors de portée de Maxime Delanghe pour donner l'avantage aux visiteurs.

Sur sa lancée, Malines a directement fait le break. Et c'est encore une fois Mathis Servais qui est dans le coup, avec une excellente passe pour Lion Lauberbach, qui a surgi dans le petit rectangle (40e, 0-2).

Mené de deux buts au repos, le Cercle a un instant cru pouvoir reprendre espoir dès la reprise. D'un tir puissant, Flavio Nazinho a réduit le score pour reprendre les débats (47e, 1-2). Mais deux minutes plus tard, Malines refaisait déjà le break, à nouveau sur corner, avec cette fois Gora Diouf pour faire évoluer le marquoir (49e, 1-3).





Le Cercle a tout de même poussé dans la dernière demi-heure, avec plusieurs alertes pour Nacho Miras. Les Groen en Zwarts ont tout même à nouveau réduit le score, mais le 2-3 (venu des pieds de Gary Magnée sur penalty) n'est survenue que dans le temps additionnel.

Trop tard pour espérer renverser la situation : le Cercle de Bruges s'incline 2-3 et n'a toujours qu'un seul point d'avance sur Dender, lanterne rouge. De son côté, Malines prend six unités d'avance sur le Standard à la cinquième place.