Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La renaissance de l'Antwerp a désormais un visage : celui de Gyrano Kerk. L'ailier de 30 ans se montre à nouveau décisif, mais son avenir au Bosuil reste incertain. Le contrat du joueur arrive à échéance à l'issue de la saison, même s'il ne cache pas son envie de prolonger l'aventure.

"La fin d’une époque approche, mais j’aimerais poursuivre l’aventure à l’Antwerp", confie-t-il dans la Gazet van Antwerpen. Après une longue période de blessure, tout semble à nouveau rentrer dans l’ordre. Gyrano Kerk a été absent durant huit matchs en raison d’une rupture d’un tendon à la cuisse, la première blessure grave de sa carrière. Il reconnaît d’ailleurs qu’il a aussi dû progresser mentalement durant cette période, alors que l'Antwerp traversait des difficultés sportives.

Depuis son retour, il est à nouveau au centre du projet. Des buts et des passes décisives en Coupe contre Saint-Trond, ainsi qu’une solide prestation face à Genk, montrent qu’il a rapidement retrouvé sa meilleure forme. L’appréciation du public est également revenue, un signal qu’il considère lui-même comme important.

Kerk n’a pas encore discuté d’une prolongation de contrat

Gyrano Kerk dispute actuellement sa troisième saison sous les couleurs de l’Antwerp et a déjà marqué l’histoire du club par le passé avec des buts décisifs, notamment lors du match du titre contre Genk. Chaque saison, il ressent une progression, même si son rôle sur le terrain a évolué et qu’il forme désormais un duo d’attaque avec Vincent Janssen.

Ce noyau de joueurs expérimentés approche peut-être de la fin d’un cycle. Kerk est conscient que plusieurs cadres pourraient vivre leurs derniers mois au Bosuil. "Dans le football, on ne sait jamais", glisse-t-il prudemment.


Concernant d’éventuelles discussions avec l’Antwerp, il n’y a pour l’instant rien de concret. "Nous n’en avons pas encore parlé", explique le joueur. Son attention est entièrement tournée vers le redressement sportif de l’équipe. Le fait que cela débouche ou non sur une prolongation de contrat se décidera plus tard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis La Gantoise - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (14/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
La Gantoise
Gyrano Kerk

Plus de news

Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

18:30
Les onze probables de RSCA-STVV

Les onze probables de RSCA-STVV

18:18
"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

17:30
Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

18:00
5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

17:00
Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

16:30
🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas" Interview

🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas"

16:00
Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

15:30
"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

12:00
2
Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

14:40
"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

15:00
Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

13:00
"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

14:20
Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

13:00
Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

13:30
Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

12:12
Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

10:30
Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

12:40
Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

11:30
Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

11:00
Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

10:00
Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

09:30
"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

09:00
2
La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

08:30
La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

08:00
Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

07:20
Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

07:40
🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

06:00
"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

07:00
Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance Analyse

Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

23:15
3
Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

06:30
Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

22:47
Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

23:00
Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

22:00
"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved