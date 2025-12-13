Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

La renaissance de l'Antwerp a désormais un visage : celui de Gyrano Kerk. L'ailier de 30 ans se montre à nouveau décisif, mais son avenir au Bosuil reste incertain. Le contrat du joueur arrive à échéance à l'issue de la saison, même s'il ne cache pas son envie de prolonger l'aventure.

"La fin d’une époque approche, mais j’aimerais poursuivre l’aventure à l’Antwerp", confie-t-il dans la Gazet van Antwerpen. Après une longue période de blessure, tout semble à nouveau rentrer dans l’ordre. Gyrano Kerk a été absent durant huit matchs en raison d’une rupture d’un tendon à la cuisse, la première blessure grave de sa carrière. Il reconnaît d’ailleurs qu’il a aussi dû progresser mentalement durant cette période, alors que l'Antwerp traversait des difficultés sportives.

Depuis son retour, il est à nouveau au centre du projet. Des buts et des passes décisives en Coupe contre Saint-Trond, ainsi qu’une solide prestation face à Genk, montrent qu’il a rapidement retrouvé sa meilleure forme. L’appréciation du public est également revenue, un signal qu’il considère lui-même comme important.

Kerk n’a pas encore discuté d’une prolongation de contrat

Gyrano Kerk dispute actuellement sa troisième saison sous les couleurs de l’Antwerp et a déjà marqué l’histoire du club par le passé avec des buts décisifs, notamment lors du match du titre contre Genk. Chaque saison, il ressent une progression, même si son rôle sur le terrain a évolué et qu’il forme désormais un duo d’attaque avec Vincent Janssen.

Ce noyau de joueurs expérimentés approche peut-être de la fin d’un cycle. Kerk est conscient que plusieurs cadres pourraient vivre leurs derniers mois au Bosuil. "Dans le football, on ne sait jamais", glisse-t-il prudemment.



Concernant d’éventuelles discussions avec l’Antwerp, il n’y a pour l’instant rien de concret. "Nous n’en avons pas encore parlé", explique le joueur. Son attention est entièrement tournée vers le redressement sportif de l’équipe. Le fait que cela débouche ou non sur une prolongation de contrat se décidera plus tard.