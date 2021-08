🎥 Premier League : West Ham éteint St James's Park

Les choses débutaient pourtant bien pour les Magpies. Callum Wilson (5e) bien servi par le Français Allan Saint-Maximin ouvrait rapidement le score. Cresswell (18e) répondait à l'ouverture du score, mais Murphy (40e) redonnait l'avance à Newcastle juste avant le break.

Après le repos pourtant, c'est West Ham qui reprenait le dessus. Benrahma (53e) égalisait de la tête tout d'abord, avant que Soucek (63e) ne mette les Londoniens aux commandes.

Passeur sur le but de Benrahma, Michail Antonio (66e) plantait le quatrième but des Hammers d'une lourde frappe croisée, après avoir manqué un penalty plus tôt.

West Ham lance sa saison idéalement à l'extérieur, alors que les Magpies ont manqué leurs retrouvailles avec le public de St James's Park.

