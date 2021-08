Liga : l'Atlético et Yannick Carrasco débutent par une victoire

L'Atletico Madrid débutait sa saison en déplacement au Celta Vigo, devant 7 000 supporters.

Les Colchoneros et Yannick Carrasco (titulaire) peinaient à construire leurs actions en début de match, gênés par le pressing du Celta.

Pourtant, l'Atleti débloquait la situation via Correa (25e) qui profitait d'un caviar de Lemar. Les visiteurs restaient dangereux et gardaient le contrôle du match, face à une formation sans solutions. Cependant, le Celta réagissait après la pause et obtenait un penalty (suite à une main de Llorente), converti par Iago Aspas (59e).

Mais Correa se distinguait à nouveau (64e) et doublait la mise. L'enchainement contrôle-frappe de l'Argentin faisait mouche.

Dans le dernier quart d'heure, Iago Aspas manquait une énorme occasion d'égaliser. Bien lancé, l'Espagnol dribblait Oblak mais ne croisait pas assez son tir alors que le but était vide.

En fin de match, avec dix minutes de temps additionnel, la partie était proche de dégénérer suite à une faute de Mallo sur Luis Suarez au milieu du terrain. Hermoso et Mallo, proches d'en venir aux mains étaient exclus (seconde jaune).

Le score ne bougeait plus malgré les derniers efforts du Celta pour égaliser.