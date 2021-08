Bayern-Borussia: un premier choc et un premier trophée en jeu

Julian Nagelsmann et Marco Rose viennent de s'asseoir sur les bancs du Bayern et du Borussia et ils ont déjà l'occasion de s'offrir un premier trophée avec leur nouveau club respectif.

Après le premier tour de la Coupe d'Allemagne et la première journée de championnat en Bundesliga, place au premier trophée de la saison allemande ce mardi, avec une affiche de rêve pour la Supercoupe entre le nonuple champion en titre, le Bayern et entre le lauréat de la dernière Coupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund. Un classique Bayern-Borussia, c'est l'affiche habituelle en Supercoupe d'Allemagne: à sept reprises au cours des huit dernières éditions, les deux grands d'Allemagne se sont affrontés. Avec un bilan de quatre victoires à trois en faveur du champion d'Allemagne en titre qui s'étaient imposés au terme d'un duel spectaculaire l'an dernier (3-2). Une première pour Nagelsmann et Rose Et cette rencontre, ce sera aussi un duel entre deux entraîneurs qui ont pris du galon durant l'été. Julian Nagelsmann a quitté Leipzig pour le Rekordmeister, Marco Rose a quitté un Borussia, celui de Mönchengladbach, pour un autre, celui de Dortmund et les deux hommes rêvent de lancer leur nouveau reigne avec la manière en offrant à leurs supporters le premier trophée de la saison. Lewandowski-Haaland Mais les Klassikers sont aussi devenus des duels à distance entre deux buteurs insatiables. Robert Lewandowski, auteur du seul but du Bayern vendredi dernier et Erling Haaland qui en est déjà à quatre buts et trois assists en deux matchs disputés. Les Diables Rouges Enfin, trois Diables Rouges auront l'occasion d'étoffer leur palmarès à Dortmund mardi soir. Axel Witsel et Thorgan Hazard qui n'ont pas loupé leur début de saison et qui devraient tous les deux débuter contre le Bayern. Thomas Meunier revient lui de quarantaine et est donc à nouveau à disposition de Marco Rose.