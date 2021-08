🎥 Le troisième maillot de City

Après le maillot home et le maillot home, Manchester City dévoile sa troisième vareuse.

Le champion d'Angleterre en titre et finaliste de la dernière Ligue des Champions avait déjà dévoilé un premier maillot bleu ciel et un maillot 'away' blanc, les Sky BLues ont opté pour le bleu marine pour leur troisième maillot.