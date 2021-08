Raul Jimenez de retour en Premier League: "C'est un miracle que je sois encore en vie"

Le 29 novembre dernier, Raul Jimenez s'était effondré après un violent choc tête contre tête avec David Luiz. L'attaquant de Wolverhampton avait été directement pris en charge par les services de secours. Victime d'une fracture du crâne, il aura dû attendre neuf mois pour revenir à la compétition.

Et il sait qu'il a échappé au pire. "Les docteurs m'ont dit que c'était un miracle que je sois en vie", explique-t-il. "L'os était cassé, il y avait un saignement et il fallait que l'opération aille très vite. Au final, les médecins ont fait un incroyable travail."

Mais il a toujours eu l'intention de revenir sur les terrains et c'est le bonheur qu'il a connu contre Leicester samedi dernier. "J'ai toujours pensé qu'après ma revalidation, je reviendrais pour faire ce que j'aime le plus: jouer au foot. Je n'ai jamais pensé à mettre fin à ma carrière..."

Esperé casi 9 meses por este momento, para volver a competir y hoy estoy de vuelta. Un resultado que nos deja un mal sabor de boca



I waited almost 9 months for this moment, waited to compete again and I'm back. Not the result we wanted but this is gonna help us to grow as a team pic.twitter.com/DHAGmaHR2g