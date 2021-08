Anderlecht évite le zéro pointé pour les clubs belges, mais loupe le coche

Le RSCA avait pourtant les cartes en main, et a finalement pris le bouillon en seconde période. Un but tardif de Yari Verschaeren a cependant évité la catastrophe totale pour les clubs belges en cette soirée européenne.

"Retournons en Europe pour notre retour au stade" : le message est clair de la part du kop anderlechtois au moment du coup d'envoi de cet Anderlecht-Vitesse Arnhem, dans une ambiance qu'on avait peu l'habitude d'entendre au Lotto Park même avant le Covid-19. Les Mauves sont à 180 minutes d'un retour en poules européennes et ne peuvent pas se louper.

On s'attendait à un match ouvert au vu du style de jeu des deux équipes, et c'est peut-être ce qui a convaincu Vincent Kompany d'aligner un Amuzu qui avait idéalement profité des espaces lors de sa montée au Cercle ; rapidement, le n°7 montre son explosivité, inquiétant la défense de Vitesse. Il proftie du travail de ratisseur de Josh Cullen, omniprésent notamment sur une perte de balle du gardien néerlandais. Son centre ne trouve pas la cible (8e), mais le RSCA revient par vagues et Gomez, de l'autre côté, trouve finalement la tête (!) d'Amuzu, dont profite Benito Raman à bout portant (10e, 1-0).

© photonews

Amuzu, encore lui, force ensuite Tronstad à un tacle désespéré devant Zirkzee dans son rectangle (12e), puis trouve Cullen dont la frappe trouve Schubert (13e). Mais derrière, c'est moins fringant : Murillo est aux abonnés absents, et Gomez est aussi brillant devant que laxiste derrière. Darfalou manque d'en profiter sur un centre de Dasa (19e), avant que Gboho profite de l'absence de Murillo pour armer une frappe repoussée par Van Crombrugge ... vers Dasa, qui allume un coup de canon (30e, 1-1).

Murillo se rachète cependant dans l'autre sens : au terme d'un raid, il sert Amuzu dans le rectangle, qui centre à ras-de-terre pour Raman, encore (2-1, 34e). Un Benito Raman encore en grande forme et dans tous les bons coups, mais aussi un peu malchanceux : sur un contre emmené à vive allure, il pense avoir gagné son face-à-face avec Schubert sorti en catastrophe - mais touche le poteau. Le portier allemand avait bien dévié la balle et sauve ses couleurs (43e).

Vitesse grand V

À peine le temps de revenir des vestiaires, et c'est la catastrophe : Nikolai Fredriksen dispose de bien trop de temps pour armer une frappe bondissante sur laquelle Van Crombrugge doit mieux faire, et c'est déjà 2-2 (46e). Gboho manque même de refroidir le Lotto Park en s'infiltrant aux dépens de Murillo et en frappant de peu à côté (52e).

C'est encore via Raman que le RSCA se montrera dangereux ensuite, Zirkzee étant invisible : le n°9 profite presque d'un centre à ras-de-terre de Gomez, mais Schubert est sur la trajectoire (65e). C'est cependant le jour et la nuit entre la première et la seconde période, dans l'animation offensive bruxelloise mais aussi dans le jeu des visiteurs, bien plus incisifs. Wesley Hoedt, d'une nonchalance coupable, laisse filer le duo Dasa-Tannane et a beau réclamer une faute, il ne peut que voir Tannane rouler Gomez dans la farine pour faire 2-3 (72e).

Le soulagement, l'espoir, les regrets

Choqués, les Mauves semblent à court d'idées, à part envoyer de longs ballons vers la boîte de Vitesse, où Schubert est impérial notamment sur une tête de Delcroix (77e), puis de Hoedt dans le dernier rush (89e). Pour le reste, c'est le néant, jusqu'à l'entrée de ... Yari Verschaeren, qui payait quelques matchs moindres ces dernières semaines et répond de la plus belle des façons : d'une frappe de l'entrée du rectangle pour aller chercher le 3-3 (90e).

On se dit déjà que le RSCA évite de justesse la débâcle, jusqu'à l'impensable : un penalty obtenu dans les arrêts de jeu, dans une ambiance de folie. Mais Lior Refaelov renoue avec une tradition anderlechtoise qu'on pensait enterrée : le penalty manqué. Sa frappe s'écrase sur la latte, Vitesse Arnhem souffle, et il faudra prendre quelque chose aux Pays-Bas pour aller en poules de Conference League. Heureusement pour Anderlecht, les buts à l'extérieur ne comptent plus double ...