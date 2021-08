Trois talents belges suivis de près par Roberto Martinez

Ils ne devraient pas être dans la prochaine sélection des Diables, mais Roberto Martinez les tient à l'oeil.

Roberto Martinez ne misera pas tous sur les jeunes, mais des joueurs comme Zinho Vanheusden, Charles De Ketelaere ou Albert Sambi Lokonga peuvent s'attendre à faire partie de sa sélection de Roberto Martinez pour les trois prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde.

Et ils ne sont pas les seuls à avoir séduit Roberto Martinez. Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, le sélectionneur a aussi évoqué les noms d'Eliot Matazo, de Koni De Winter et d'Amadou Onana. Respectivement actifs à Monaco, à la Juve età Lille, les trois jeunes (19 et 20 ans) joueurs belges pourraient donc, sous peu, être appelés pour la première fois chez les Diables Rouges.