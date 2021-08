Serie A : L'AC Milan et Alexis Saelemaekers s'en sortent bien face à la Sampdoria

Le Championnat d'Italie faisait son grand retour ce week-end. Avant le déplacement de l'AC Milan à la Sampdoria ce lundi soir, Cagliari recevait La Spezia dans le cadre de la première journée de Serie A.

Cagliari-Spezia 2-2

Dès la 7e minute, Gyasi ouvrait le score avant que Bastoni ne fasse le break après la pause (58e), 0-2. Alors que le plus dur semblait fait pour La Spezia, Galvao s'est offert un doublé en moins de cinq minutes pour égaliser et permettre à Cagliari de souffler (62e et 66e), 2-2.

Sampdoria-AC Milan 0-1

Alexis Saelemaekers était titulaire au coup d'envoi. L'AC Milan s'est difficilement imposé sur la pelouse de la Sampdoria Gênes dans le cadre de la première journée du Championnat d'Italie. Brahim Diaz a ouvert rapidement la marque (9e), 0-1. La suite de la rencontre fut compliquée pour les Rossoneri qui sont parvenus à conserver le score grâce à une solide défense et des parades décisives de Mike Maignan (17e, 52e).

Milan débute bien sa saison avant la réception de Cagliari alors que la Samp ira à Sassuolo pour le compte de la deuxième journée.