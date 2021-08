Jorginho savoure : "Je suis sans voix"

Champion d'Europe avec Chelsea et l'Italie, l'Italien a été élu meilleur joueur de l'année par l'UEFA.

Jorginho (29 ans) était fier et le milieu de terrain italien n'a pas caché sa joie. "C'est quelque chose d'énorme, non ? Je suis sans voix. C'est incroyable, vraiment. Je dois dire que je suis reconnaissant, envers ma famille, mes amis. Rien de tout cela ne serait arrivé sans tous les gens autour de moi, notamment mes coéquipiers en club et en sélection. Ensuite, il y a les entraîneurs et les fans. Tous ceux qui n'ont pas cru en moi, qui m'ont critiqué, je dois les remercier aussi. Ils m'ont donné encore plus de courage. Ils m'ont motivé à travailler de plus en plus dur pour leur prouver le contraire", a souligné le joueur de Chelsea pour le site de l'UEFA.

L'Italien succède à Robert Lewandowski au palmarès.