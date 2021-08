🎥 Thomas Meunier de retour, Erling Haaland sauveur du Borussia

Une soirée complètement folle pour les supporters du Borussia et une bonne nouvelle côté belge.

Battu par le Bayern en Supercoupe, puis par Fribourg la semaine dernière, le Borussia Dortmund espérait profiter de la troisième journée de championnat et de la réception de Hoffenheim pour se relancer, c'est chose faite... mais ce fut très compliqué pour les hommes de Marco Rose.

Une rencontre qui a permis à Thomas Meunier, touché par le Covid début août, d'enfin débuter sa saison et à Axel Witsel d'ajouter une titularisation à son compteur. Thorgan Hazard, toujours touché à la cheville, n'était pas de la partie.

Muet en première période, le Borussia Dortmund a dû attendre le retour des vestiaires et une frappe de Giovanni Reyna pour ouvrir le score. Mais Hoffenheim a réagi, une première fois, via Christoph Baumgartenr à l'heure de jeu.

🚀 | Giovanni Reyna marque pour son cinquantième match en Bundesliga ! ⚡🇺🇸 #BVBTSG pic.twitter.com/09Hp6AQAni — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 27, 2021

La délivrance via Haaland

Tout était à refaire, mais les Jaune et Noir ont de la ressource: Jude Bellingham a trouvé l'ouverture à 20 minutes du terme. Un avantage que Dortmund n'a pas su conserver. Oublié au second poteau sur corner, Moanes Dabbour refroidissait le Borussia Park en égalisant... à la 90e minute de jeu.

Pas du tout du goût d'Erling Haaland. Pas en réussite tout au long de la soirée, le buteur norvégien a attendu le dernier moment pour frapper et libérer tout un stade. Le Borussia Dortmund s'impose de justesse et revient provisoirement à hauteur de Wolfsburg, seule équipe qui avait réussi le six sur six lors des deux premières journées.