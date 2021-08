Jan Vertonghen: "Je n'ai jamais pensé à arrêter les Diables"

Malgré les années qui passent, Jan Vertonghen se sent encore capable d'apporter quelque chose aux Diables Rouges.

À 34 ans, Jan Vertonghen sait qu'il approche doucement de l'âge de la retraite, mais il est encore bel et bien là et il n'a pas l'intention de mettre, fin tout de suite, à sa carrière internationale. "Si j'ai pensé arrêter? Jamais. Chacun prend sa décision. Kompany, Dembélé, Fellaini ou encore Defour avaient d'autres raisons pour arrêter", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Jan Vertonghen, lui, se sent encore en pleine forme. "Physiquement, je me sens bien et j'ai le sentiment que je peux encore apporter beaucoup à l'équipe nationale. Quand je sentirai que ce n'est plus le cas, alors j'arrêterai."

Un discours qui a le mérite d'être clair. Diable Rouge le plus capé de l'histoire avec 131 caps, Jan Vertonghen va encore faire monter son record avant de tourner la page.