Démission générale à la fédération islandaise en raison d'une affaire de viol

Les accusations de viol à l'encontre de l'attaquant islandais Kolbeinn Sigthorsson, en 2017, ont-elles été couvertes par la fédération islandaise ?

La fédération islandaise de football a en tout cas annoncé ce lundi la démission de l'intégralité de son comité exécutif suite aux accusations d'agression sexuelle impliquant Kolbeinn Sigthorsson, attaquant de l'équipe nationale d'Islande. La fédération est accusée d'avoir couvert les faits, qui remontent à 2017 et auraient, selon la victime présumée, été reconnus par le joueur qui lui aurait offert de l'argent en compensation.

La fédération est accusée d'attentisme et d'avoir nié eu connaissance des faits malgré des preuves via e-mails et témoignages. Le président, Gudni Bergsson, avait été le premier à démissionner, suivi le lendemain de tout son comité exécutif.