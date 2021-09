Miralem Pjanic nouveau coéquipier de Michy Batshuayi ?

Miralem Pjanic se dirige vers la Turquie. Le milieu de terrain bosnien n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman au Barça cette saison et le joueur doit trouver une solution s'il veut s'assurer du temps de jeu.

Annoncé au départ du côté de la Juventus, où un prêt était envisagé, le deal a finalement capoté. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Pjanic aurait trouvé une solution de secours puisqu'il devrait finalement atterrir en prêt du côté de Besiktas où il retrouverait un certain Michy Batshuayi.

