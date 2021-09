Malgré sa mise à l'écart, Rafinha a pris une décision

L'ancien du FC Barcelone va ronger son frein.

Parti pour rester. Malgré le fait qu'il n'entre absolument pas dans les plans de son entraîneur Mauricio Pochettino pour cette saison, en témoigne sa mise à l'écart sur la liste des joueurs retenus pour disputer la Ligue des Champions, Rafinha (28 ans, 1 apparition en L1 cette saison) ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain avant le mois de janvier, selon Fabrizio Romano.

Le journaliste de The Guardian et Sky Sport parle d'une "décision personnelle" du milieu de terrain, et dément les pistes exotiques. En effet, le mercato ne prendra fin que dans quelques jours en Russie (7 septembre) et en Turquie (8 décembre), où des rumeurs ont vu le jour sur une éventuelle arrivée de Rafinha, mais notre confrère estime qu'il n'y a "aucune chance" pour que l'ancien du Barça s'en aille avant le mois de janvier. À l'heure actuelle, son agent ne négocie avec personne.

Reste à savoir si le frère de Thiago Alcantara parviendra à faire changer d'avis Pochettino avant le prochain mercato.