Leonardo Spinazzola, sensation de l'Euro, annonce sa date de retour sur les terrains

Leonardo Spinazzola avait grandement impressionné lors de ses matchs avec l'Italie à l'Euro 2020, mais a été brutalement stoppé dans son élan par une grosse blessure au tendon. Il est cependant optimiste concernant son retour prochain.

Le verdict était terrible pour Leonardo Spinazzola (28 ans), sorti sur blessure face à la Belgique à la 79e minute alors qu'il disputait encore une fois une excellente rencontre : rupture du tendon d'Achille pour le joueur de l'AS Rome. "J'ai senti tout de suite que le tendon était parti, je l'ai dit à Bryan Cristante qui était le premier à m'approcher", déclare-t-il à Sky Italia.

S'il n'a pas pu aider la Squadra dans la suite de sa campagne victorieuse à l'Euro, Spinazzola travaille dur à un retour et veut déjouer les pronostics, plutôt pessimistes : "Les docteurs disent que je serai de retour en janvier, mais je dis moins. Voilà mon programme : en novembre, je reprends l'entraînement, et en décembre, je joue", affirme Spinazzola. "Je l'ai déjà dit au staff médical". On le lui souhaite, lui qui avait intégré l'équipe-type de l'Euro 2020 grâce à ses prestations jusqu'en quart de finale.