Drazen Brncic tiraillé entre la déception et la fierté après la rencontre face à Westerlo

Ce dimanche, le FC Liège s'est fait sortir par Westerlo (1-3) lors du cinquième tour de la Coupe de Belgique.

Malgré un tirage compliqué, le FC Liège a bien tenu tête au leader actuel de D1B. Les Sang et Marine ont même ouvert le score via Mouchamps, mais Westerlo a égalisé via Vaesen et a pris les commandes de la rencontre grâce un penalty transformé par Dierckx juste avant la pause. Les Liégeois pousseront pour arracher le partage et les prolongations mais les Campinois tueront le match dans les arrêts de jeu.

"Je suis tiraillé entre la déception et la fierté. Westerlo est une meilleure équipe que nous et nous ne devons pas rougir par rapport à notre prestation, mais nous avons commis deux grosses erreurs sur le premier et le dernier but à ce niveau de la compétition. Puis, il y a le penalty... J'ai hâte de voir les images car j'ai l'impression que le joueur adverse a cherché à obtenir un coup de pied de réparation alors que mon joueur (Köse) a touché le ballon. L'arbitre a sifflé et a pris sa décision", a confié Drazen Brncic à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le T1 des Sang et Marine était toutefois content de ses troupes. "Je suis fier de mes joueurs car nous avons effectué un bon match et avons tout donné. Nous voulions nous hisser au tour suivant durant cette journée magnifique. Malgré ce résultat un peu sévère, le public a senti et vu que la volonté et le mentalité étaient présentes", a souligné l'ancien joueur de l'AC Milan.

Après cette bonne prestation, le matricule 4 reprend la compétition le 12 septembre prochain contre Tirlemont. "C'est de bon augure pour la suite au vu du contenu qui est rassurant. Westerlo a déjà trois matchs dans les jambes et pourtant certains de leurs joueurs ont souffert de crampes en fin de partie. Nous devons poursuivre sur notre lancée", a conclu Drazen Brncic.