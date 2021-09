Radja Nainggolan évoque les ambitions de l'Antwerp: "Il faudra du temps"

L'ancien Diable Rouge sait que l'Antwerp aura besoin de temps pour que la sauce prenne.

Radja Nainggolan fait partie des nombreux joueurs qui ont rejoint le noyau anversois cet été. Un transfert qui démontre que le Great Old a de grandes ambitions et la direction anversoise ne s'en cache pas. Mais le matricule 1 a vécu un début de saison difficile en championnat, avec un bilan de cinq points sur 18 à peine.

Logique pour Radja Nainggolan, interrogé sur le sujet par Het Laatste Nieuws. "L'ambition est là, mais il faut aussi être réaliste. On ne peut pas faire venir 20 nouveaux joueurs et dire maintenant, on va d'office jouer pour le titre. Il faut du temps pour grandir et j'espère qu'on recevra ce temps."