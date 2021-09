La date du procès de Benjamin Mendy est connue

Accusé de viols et d'une agression sexuelle, Benjamin Mendy connaît la date de sa comparution au tribunal.

Depuis son arrestation le 26 août dernier, Benjamin Mendy est incarcéré à la prison HMP Altcourse de Liverpool. Le défenseur français évoluant à Manchester City est inculpé de quatre viols et d'une agression sexuelle.

Cette après-midi, Benjamin Mendy avait rendez-vous au tribunal de Chester pour une audience préliminaire. Le tribunal a confirmé son maintien en détention et a fixé le procès au 24 janvier prochain. Ce procès devrait durer entre deux et trois semaines. D'ici là, une nouvelle audience se tiendra le 15 novembre pour déterminer si le défenseur de Manchester City souhaite plaider coupable ou non, selon Manchester News.

Si Benjamin Mendy est déclaré coupable, on ne devrait évidemment plus jamais le revoir sur un terrain de football.