Nationale 1 : Liège partage à domicile, les Francs-Borains battent la Louvière pour la reprise

C'était la reprise ce week-end en Nationale 1, ex-D1 Amateurs. Le FC Liège et les Francs-Borains, candidats déclarés à la montée, recevaient.

Le RFC Liège affrontait Tirlemont ce dimanche à Rocourt et malgré des occasions, notamment signées Jérémy Perbet bel et bien titulaire, les Sang & Marine n'ont pu faire mieux qu'un triste et insuffisant nul vierge (0-0). L'équipe de Drazen Brncic devra faire mieux à l'avenir pour rester dans les clous en vue de son objectif, clair : le tour final (autrement dit le top 4) et la montée en D1B dans les plus brefs délais.

La semaine prochaine, Liège se déplacera à La Louvière Centre, et ce sera face à des Loups eux aussi déçus de leur première journée : l'URLC se déplaçait aux Francs-Borains et s'est inclinée (2-0), grâce à des buts de Valadas et Abderahmanne pour le compte du RFB. Les hommes de Dante Brogno, eux, sont "bye" la semaine prochaine et affronteront Dessel dans deux semaines.

L'Olympic Charleroi recevait le Patro Eisden et a également partagé l'enjeu (0-0), tout comme Visé face à Dessel (0-0). Une journée pauvre en spectacle, donc, au troisième échelon de notre football.