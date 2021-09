🎥 Alexis Saelemaekers "manque de respect" à Maurizio Sarri, puis s'excuse à la demande d'Ibrahimovic

Alexis Saelemaekers est monté au jeu et s'est fait remarquer face à la Lazio Rome, faisant sortir Maurizio Sarri de ses gonds.

On ne changera probablement plus Alexis Saelemaekers. Le Diable Rouge a entamé sur le banc la rencontre face à la Lazio Rome et est entré au jeu en même temps qu'un certain Zlatan Ibrahimovic, qui faisait son retour. Alors que le match se terminait dans la tension générale, Maurizio Sarri se précipitera vers Saelemaekers, visiblement furieux, ce que le Belge signale à l'arbitre qui exclut alors l'entraîneur romain.

Sarri, qui répétait à Saelemaekers "d'être respectueux", sera éloigné par Pedro, tandis que Zlatan Ibrahimovic jouera les médiateurs : à la demande du Suédois, l'ancien d'Anderlecht ira s'excuser auprès de Maurizio Sarri. "Il a fait un geste qu'on ne fait pas à une personne plus âgée, puis Ibra l'a amené pour s'excuser. Ce sont des choses qui arrivent sur un terrain de football", relativise ensuite l'Italien au micro de DAZN.