Le bilan des 1000 matches de Mourinho

Un but à la dernière minute, une course mémorable: le 1000ème match de Mourinho en tant qu'entraîneur restera dans les mémoires.

A l'occasion de la réception de Sassuolo (2-1), dimanche, l'entraîneur de l'AS Rome, José Mourinho, a vécu son 1 000e match sur un banc. En décrochant les trois points, son équipe lui a fait un beau cadeau et a ajouté un succès de plus au palmarès exceptionnel du technicien portugais.

En 1 000 matchs, le "Special One" affiche un bilan de 640 victoires, 198 nuls et 162 défaites. Passé par Benfica, l'UD Leiria, Porto, Chelsea, l'Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United, Tottenham puis la Roma, Mourinho a remporté 25 trophées au cours de sa carrière : deux Ligues des Champions, deux Ligues Europa, huit championnats nationaux (2 au Portugal, 3 en Angleterre, 2 en Italie, 1 en Espagne), huit Coupes nationales (1 au Portugal, 5 en Angleterre, 1 en Italie, 1 en Espagne) et cinq Supercoupes nationales (1 au Portugal, 2 en Angleterre, 1 en Italie, 1 en Espagne).

Le Portugais a un des plus beaux palmarès du football.