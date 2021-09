Tiemoué Bakayoko : "Nous sommes fiers de notre couleur de peau"

Contre la Lazio, le Milanais a été victime, tout comme son coéquipier Franck Kessié, de chants racistes de la part des supporters visiteurs.

Des faits de racisme ont à nouveau émaillé la rencontre entre l'AC Milan et la Lazio ce dimanche en Serie A. Malheureusement coutumiers du fait, les supporters romains ont lancé des chants racistes à l'encontre de Tiemoué Bakayoko et de Franck Kessie.

Si l'AC Milan a décidé de porter plainte, le milieu français a quant à lui décidé de réagir sur ses réseaux sociaux : "Aux supporters de la Lazio et à leurs cris racistes envers moi et mon frère Franck : nous sommes forts et fier de notre couleur de peau. J'ai confiance en mon club pour les identifier."