Quand Cristiano Ronaldo déménage à cause ... de moutons

Cristiano Ronaldo s'était installé dans une superbe ville à l'extérieur de Manchester suite à son retour à Old Trafford. Mais un élément incongru le forcerait apparemment à déménager.

La villa de Cristiano Ronaldo à Manchester, c'est le luxe absolu : 7 chambres, salle de sport haut de gamme, piscine couverte, salle de cinéma, jacuzzi et bien sûr gardes personnels. Mais c'est aussi ... la campagne avec ses inconvénients, notamment, relaie The Sun, des moutons un peu trop bruyants de grand matin.

CR7, sa femme et ses 4 enfants auraient donc opté pour ... un déménagement, à en croire le tabloïd anglais. Plus simple que d'éloigner les moutons d'un champ ou deux ? Cela paraît étonnant, mais on sait la presse anglaise friande de ce genre d'histoires. De son côté, Patrice Evra, ancien équipier de Ronaldo à Manchester, en rigole bien. "Ne t'en fais pas mon ami, je déplace mes moutons loin de ta maison", écrit-il en accompagnement d'une vidéo à côté d'un bateau transportant les sympathiques ovins.