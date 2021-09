Jean Butez, l'homme fort de l'Antwerp: "Il gagne des points!"

Jean Butez réalise un excellent début de saison entre les perches du Great Old et ça n'a pas échappé à Wim De Coninck, ancien gardien de la maison anversoise.

“A Mouscron, Jean Butez était déjà un fantastique gardien, mais il gagnait surtout des points. Cette qualité, il la montre de nouveau désormais. Une équipe qui ne tourne pas encore à 100% a besoin de ce genre de joueur", estime Wim De Coninck pour Gazet van Antwerpen.

Et le contexte n'est pourtant pas favorable selon lui. "Le fait qu'il atteigne ce niveau, alors que sa défense change quasiment chaque semaine, c'est encore plus fort", confirme-t-il.

Mais pour l'ancien gardien, Brian Priske contribue aussi au niveau constant du portier français. La saison dernière, l'ancien Hurlu a parfois été mis en balotage avec Ortwin De Wolf et Ailreza Beiranvand, ce n'est désormais plus le cas. "Le coach s'appuye sur ce qu'il voit à l'entraînement et il a très vite établi une hiérarchie très claire", confirme Wim De Coninck.

Ce qui permet à Jean Butez d'être performant tous les week-ends, et à l'Antwerp de figurer dans le top 4 après neuf journées, malgré un début d'exercice compliqué.