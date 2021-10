Dans une ambiance électrique, l'OM perd à nouveau deux points

La soirée n'a pas été de tout repos au stade Vélodrome ce jeudi soir, entre les débordements dans les tribunes et un VAR au ralenti...

Lors de son premier match en Russie, sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, l'Olympique de Marseille avait raté l'occasion de prendre les trois points en encaissant dans les dernières minutes. Ce jeudi, contre Galatasaray, les hommes de Sampaoli ont une nouvelle fois perdu des points dans une rencontre à l'ambiance assez hostile.

En effet, certains supporters de Galatasaray avaient décidé de ne pas rester calmes dans la tribune: jets de pétards, de fumigènes ou de briquets: à la 40ème minute, la rencontre a été arrêtée. Ces évènements ont un peu cassé le rythme d'une rencontre qui n'en avait déjà pas beaucoup.

Les deux équipes sont bien en place tactiquement, et les joueurs visiteurs ont pressé durant tute la rencontre. Pourtant, les espaces sont bien présents, mais les courses défensives et les efforts sont faits. Les plus belles possibilités sont pour les Phocéens via Dieng (un peu court sur un centre de Ünder) ou encore Payet sur une frappe de loin. Les plus belles occasions aussi sont pour l'OM lorsque Saliba trouve la barre sur un corner, ou sur une frappe de Ünder sauvée sur la ligne, le tout en seconde période.

A l'aube du dernier quart d'heure, Guendouzi s'effondre dans le rectangle. L'arbitre siffle penalty... puis au bout de près de 5 minutes d'attente, de VAR, et re revisionnage, il se ravise. Malgré des dernières minutes assez offensives, Marseille ne trouve pas la faille. Avec deux nuls en deux rencontres et avant de jouer deux fois la Lazio, les Phocéens ne sont pas dans la meilleur position possible avec deux points, contre 4 pour les Turcs et 3 pour les Romains.