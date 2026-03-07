"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

De retour de blessure, Kevin De Bruyne a joué les dix dernières minutes de la rencontre entre le Napoli et le Torino ce vendredi soir. Le Diable Rouge n'avait plus joué en match officiel depuis 132 jours.

On sentait la bonne nouvelle approcher depuis quelques jours. Remis de sa blessure aux ischio-jambiers, Kevin De Bruyne est revenu en forme plus rapidement que prévu du côté du Napoli.

Cette semaine en conférence de presse, Antonio Conte indiquait que l'état de santé du Diable Rouge évoluait bien, et qu'il pourrait être dans le groupe dès ce vendredi soir pour la réception du Torino.

C'était bel et bien le cas, et Antonio Conte a même pu profiter de l'avantage de deux buts acquis par son équipe pour relancer le médian offensif de 34 ans, 132 jours après sa dernière apparition en match officiel, à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Kevin De Bruyne savoure son retour au Napoli

"C'est génial d'être de retour", a écrit sur ses réseaux sociaux Kevin De Bruyne, qui a donc assisté aux premières loges à la réduction du score du Torino, vaine au vu du résultat final (2-1).

Interrogé sur son retour (et sur celui de Lukaku, qui a joué les cinq dernières minutes) après la rencontre, Antonio Conte est toutefois resté prudent. "Il est inévitable qu'ils doivent retrouver leur meilleure forme physique, même si De Bruyne était très bien à son retour. J'ai constaté cette semaine qu'il était disponible et déjà prêt à jouer", a confié l'Italien, cité par Sky Sports, qui lui donnera donc progressivement plus de temps de jeu dans les semaines à venir.



