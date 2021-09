Scaloni donne la leçon à Pochettino: "Avec moi, Messi va toujours tout jouer"

Le sélectionneur de l'Argentine se mêle de la gestion de son joueur phare au PSG.

La sortie de l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 2 matchs en L1 cette saison) à la 76e minute du match contre l'Olympique Lyonnais (2-1), le 19 septembre en Ligue 1, fait toujours autant parler. Si Mauricio Pochettino a trouvé une poignée de défenseurs, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur l'appui du sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni.

"Avec moi, Leo va toujours jouer et quand ce n’est pas le cas, c'est parce que je ne le vois pas en forme. Nous n'avons pas de problème avec ça. Je suis d'avis qu'il doit être là tout le temps, il est inamovible. Nous nous respectons mutuellement et c'est la chose la plus importante. À un moment donné, j'ai pensé qu'il devait aller sur le banc contre le Paraguay, mais j'ai décidé de le laisser jouer", a indiqué le coach sud-américain pour TyC Sports.