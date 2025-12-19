Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

Officiellement racheté par le QSI la semaine dernière, l'AS Eupen devrait accueillir des jeunes talents du Paris Saint-Germain et de Braga au cours des prochains mois. Le premier d'entre eux pourrait débarquer au Kehrweg dès cet hiver.

C'est une nouvelle qui a fait sensation dans le monde du football belge. Détenu par le groupe Aspire depuis 2012, l'AS Eupen a été racheté officiellement par le Qatar Sports Investments, la semaine dernière.

Le propriétaire du Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, veut développer sa multipropriété dans le monde du football, sans oublier le club de Braga, au Portugal, dont il détient des parts significatives.

Il est donc probable de voir arriver au Kehrweg plusieurs jeunes joueurs parisiens ou bracariens qui pourraient ainsi trouver une porte d'entrée plus aisée vers le monde professionnel. Eupen, de son côté, pourrait profiter de ces jeunes talents, réaliser un profit financier et lancer leurs carrières.

Un premier jeune talent du PSG prêté à l'AS Eupen ?

Le QSI ne compte pas perdre de temps avec l'AS Eupen et veut tout mettre en œuvre pour que le club accède à l'élite dès la saison prochaine. Sous l'impulsion de Luis Campos et du nouveau directeur sportif d'Eupen, Pasquale Sensibile, un jeune talent du Paris Saint-Germain pourrait déjà débarquer dans l'est de la Belgique d'ici à quelques semaines.



Selon les informations du quotidien français L'Équipe, c'est le jeune Noham Kamara, défenseur central français de 18 ans, qui pourrait être la toute première recrue de l'AS Eupen version QSI. Champion de France U19 avec le PSG et passé professionnel l'été dernier, il n'a jamais reçu de chance dans le groupe de Luis Enrique et pourrait donc débarquer en Belgique, sous la forme d'un prêt, pour poursuivre sa progression.