Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

La situation financière de certains clubs belges est devenue précaire ces dernières semaines, depuis que DAZN a suspendu le paiement des droits télévisés. Le mercato hivernal pourrait donc voir de nombreuses ventes de joueurs pour rééquilibrer les budgets.

La Pro League et le service de streaming DAZN comparaîtront devant la CEPANI, le Centre belge d'arbitrage et de médiation des conflits, le lundi 22 décembre pour une première audience concernant leur différend.

Aucune décision immédiate n’est attendue, mais l’urgence est réelle. Les clubs font face à une chute soudaine de leurs revenus, rendant difficile, pour certains, la couverture des dépenses quotidiennes.

Pour beaucoup, cela signifie que le budget de la fenêtre de transfert hivernale est sous pression. L’incertitude pourrait contraindre certains clubs à vendre davantage de joueurs que prévu. Alors qu’il s’agirait normalement d’un choix stratégique et sportif, ces ventes pourraient désormais devenir une nécessité pour préserver l’équilibre financier.

Les clubs espèrent des éclaircissements avant la fin de l’année

Les clubs attendent un signal rapide dans le cadre de la procédure juridique, de préférence avant la fin de l’année, afin de retrouver de la visibilité sur leur budget et leur planification sportive. Sans clarté, le marché reste instable et il devient difficile de préparer correctement les transferts.

Les conséquences sur le mercato hivernal se font déjà sentir. Les équipes seront plus prudentes dans leurs achats et privilégieront la libération de moyens via la vente de joueurs. La pression financière pourrait également peser sur les salaires et les négociations contractuelles.