Thomas Buffel n'est plus l'adjoint d'Yves Vanderhaeghe

Le Cercle de Bruges et Thomas Buffel ont décidé de mettre fin à leur collaboration.

Du changement dans le staff d'Yves Vanderhaeghe au Cercle de Bruges. L'ancien Diable Rouge était arrivé en février dernier en compagnie de Thomas Buffel. Ce dernier n'est plus son assistant, comme le confirment les Groen en Zwart dans un communiqué.

L'ancien Genkois est également assistant chez les Diablotins et suit, dans le même temps, une formation pour obtenir la licence pro. "Des occupations qui ne sont plus compatibles avec le rôle d'assistant à plein temps. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre fin à la collaboration. Le Cercle de Bruges tient à remercier Thomas Buffel pour son implication et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite", précise le club dans son communiqué.

Pour compenser ce départ, Jimmy Dewulf, qui entraîne les espoirs du Cercle depuis 2020, vient compléter le staff d'Yves Vanderhaeghe. L'Autrichien Miron Muslic rejoint lui aussi le staff brugeois.