Youri Tielemans doit se rattraper : "On espère avoir appris de nos erreurs"

Youri Tielemans devrait débuter ce jeudi contre la France, mais devra montrer un autre visage à l'Euro 2020. Comme tous les Diables ... et les Bleus.

Youri Tielemans n'a pas disputé la précédente rencontre entre la Belgique et la France, mais la défaite lui a fait autant de mal que s'il était sur le terrain. "La rivalité ? Je suis là pour jouer au football, et en tant que joueurs, on fait la part choses (sourire). Toujours est-il que la dernière fois qu'on s'est affrontés, c'était en demi-finale d'un Mondial et on a perdu. On espère que cette fois, c'est notre tour", déclare-t-il en conférence de presse à la veille de la demi-finale de Ligue des Nations.

"C'était une énorme déception. Arriver aussi loin dans un grand tournoi et perdre en demi-finale, on fait difficilement pire", se rappelle Tielemans. "À l'époque, le match s'est joué sur des détails. Ils ont mis un but très important sur corner, et nous n'avons pas transformé nos occasions. Ils ont eu ce brin de chance que nous n'avons pas eu et bravo à eux".

Un tournoi important

Tielemans ne relativise pas l'importance de la Nations League : "On en réalise l'importance, après tout, on sort d'un groupe compliqué avec l'Angleterre, l'Islande et le Danemark. C'était le travail de toute une année d'arriver ici et on veut en profiter au maximum", affirme-t-il. "L'Euro ne sera plus dans les têtes. On verra si la France a appris de ses erreurs et on espère avoir appris des nôtres".