Azpilicueta va retrouver Deschamps : "Je connais son style de jeu"

Ce dimanche (20h45), l'Espagne affrontera l'équipe de France en finale de la Ligue des Nations.

César Azpilicueta (32 ans, 33 sélections et 1 but) va retrouver Didier Deschamps. Le technicien français avait eu l'Espagnol sous ses ordres quand il avait été l'entraîneur principal de l'Olympique de Marseille.

"J'ai eu Didier Deschamps comme entraîneur pendant deux ans, lorsque je jouais à l'Olympique de Marseille. Je connais son style de jeu. Il essaie toujours de gagner et d'être compétitif à chaque instant", a indiqué le défenseur de Chelsea pour le site officiel de l'UEFA. "L'équipe de France a des joueurs qui sont très talentueux et énergiques. Au niveau individuel, ce sont des joueurs de haut niveau. Mais on va essayer d'avoir la balle et surtout d'obtenir un résultat positif."