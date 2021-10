Damien Mouchamps savoure son triplé : "Une très belle sensation"

Ce dimanche après-midi, le FC Liège s'est imposé facilement contre Knokke (3-0) lors de la cinquième journée de Nationale 1. Avec ce succès, le matricule 4 compte 10 points sur 15.

Le FC Liège n'a fait qu'une bouchée de Knokke ce dimanche après-midi et a pu compter sur un grand Damien Mouchamps. L'attaquant a signé un coup du chapeau et a permis aux Sang et Marine de plier déjà la rencontre peu avant a demi-heure de jeu.

"Une belle sensation, mon premier triplé avec Liège. La dernière fois que j'ai marqué trois buts en une seule rencontre, c'était quand j'évoluais à Eupen au sein des espoirs et c'était contre Saint-Trond", a confié le buteur du jour. "Nous avions beaucoup d'espace face à une équipe qui aime jouer au football et qui, potentiellement, fait partie des meilleures équipes de la série. Mais ils sont dans une mauvaise passe (1 point sur 12) et nous avons su exploiter leurs faiblesses et leurs trous derrière la défense comme le prouvent nos deux premiers buts. Et le troisième but, c'est un bel effort de Michael (Lallemand) et je ferme les yeux, mais je suis là", a expliqué en souriant Mouchamps qui a marqué d'une reprise de la tête le dernier but liégeois.

"Nous aurions dû marquer plus de buts"

La messe était dite après vingt-huit minutes de jeu et c'est parfois compliqué de rester concentrer par la suite. "Nous avons bien su gérer la rencontre. Le plus difficile nous concernant, c'est de nous créer des occasions et ce ne fut pas le cas ce week-end. Tout est rentré et cela nous donne beaucoup de confiance pour la suite. Toutefois, nous aurions dû marquer plus de buts", a expliqué l'ancien joueur d'Eupen.

Après avoir chuté contre Visé la semaine dernière lors du derby liégeois, le matricule 4 se devait de renouer avec la victoire et de prendre les trois points à la maison pour la première fois de la saison. "Nous devions l'emporter à domicile et cela nous fait beaucoup de bien, mais aussi à nos supporters. C'était très frustrant de ne pas enregistrer trois points chez nous. Cela va nous permettre de nous relâcher et d'être premier ex aequo au classement avec Thes, Dessel et Visé", a conclu Mouchamps.