Mondial 2022 : l'Argentine domine l'Uruguay, le Chili remporte une victoire nécessaire

Lionel Messi a lancé l'Argentine vers une belle victoire contre son rival uruguayen, tandis que le Paraguay a perdu des points cruciaux au Chili.

Lionel Messi a eu un peu de chance sur l'ouverture du score argentine face à l'Uruguay : dans ce derby du Rio de la Plata, une passe en profondeur de la Pulga n'est touchée par personne et trompe Muslera. De Paul fera le break avant la pause, et Lautaro Martinez fera 3-0 peu après l'heure de jeu pour une victoire tranquille qui laisse l'Argentine confortablement installée à la deuxième place des qualifications au Mondial 2022, six unités derrière le Brésil.

Dans l'autre match se déroulant tard cette nuit, le Chili recevait le Paraguay ; largué au classement, il n'avait pas droit à l'erreur. Les hommes de Martin Lasarte l'ont emporté (2-0), se remettant un peu en ordre de marche mais restant à 5 points de la 5e place (qualificative) et à 2 points de leur adversaire du jour, qui manque une occasion de se rapprocher de la Colombie.

