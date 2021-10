Luka Elsner fier d'arriver au Standard: "L'espoir de pouvoir apporter une étincelle à un club qui attend cela depuis des années"

Le technicien franco-slovène, qui a quitté Courtrai pour rejoindre le Standard de Liège la semaine dernière, était présenté à la presse ce mardi après-midi.

Luka Elsner est devenu le nouvel entraîneur du Standard de Liège la semaine dernière après avoir quitté Courtrai. Tout s'est passé très vite. "J'ai eu un entretien assez long avec Alexandre Grosjean et Bruno Venanzi. On a parlé du projet et de la vision du club. Je me suis reconnu là-dedans et nous avions une belle connexion. J'ai présenté ma manière de travailler et ce que je pouvais apporter. Nous étions en phase et capables de travailler ensemble. Puis ça s'est fait en 48 heures", a expliqué l'ancien coach de l'Union qui n'a pas eu besoin de trop réfléchir avant de rejoindre le matricule 16.

"Pour Lestienne, rien ne change"

"Ce ne fut pas une décision très compliquée. Le Standard de Liège est un club du top connu dans le monde entier avec une culture, une identité et une histoire forte. On vit des émotions très fortes ici et j'avais une envie profonde de travailler ici. C'est un vrai pas en avant dans ma carrière. J'ai 39 ans et j'ai l'espoir de pouvoir apporter une étincelle à un club qui attend cela depuis des années. Rallumer la flamme, mais accepter les difficultés qui sont présentes pour progresser", a précisé le technicien franco-slovène avant d'évoquer les solutions qu'il veut apporter. "Nous voulons construire quelque chose de fort et apporter une solidité à cette équipe. Il faut créer des liens entre les joueurs pour avancer et gagner des matchs", a-t-il ajouté avant de parler de la situation des indésirables de Mbaye Leye.

"Le groupe est assez conséquent. Les situations de Balikwisha et Boljevic seront peut-être adaptées. Pour Lestienne, rien ne change. Dussenne et Carcela joueront s’ils le méritent", a conclu Luka Elsner qui a précisé que Serge Costa rejoignait le club en tant que T3 et que Léo Djaoui rejoint le staff en charge de la préparation physique. "Il est important d'arriver avec des entraîneurs que je connais car nous avons peu de temps devant nous."