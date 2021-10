Christophe Galtier énervé : "Catastrophique"

Nice s'est incliné à Troyes (0-1) ce dimanche à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1.

L'entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier n'a cherché aucune excuse à son équipe. "L'entame de match est catastrophique et tout le match est catastrophique. Quand on est aussi mauvais que cela sur 93 minutes, tout le monde a sa part de responsabilité, moi le premier. Troyes mérite largement sa victoire, par le jeu proposé et ce qu'ils y ont mis en termes d'engagement et d'efforts. Ils ont imposé leur rythme alors qu'on aurait dû imposer le nôtre. On a manqué de caractère, d'engagement et ça s'est ressenti dans le jeu. C'est une grosse déception et une grosse remise en question sur la manière dont je ou on a préparé le match. Plusieurs choses n'ont pas été comprises ou perçues", a déclaré le coach des Aiglons déçu du manque de réaction de son équipe après l'ouverture du score troyenne dès la 4e minute.

"Si les joueurs se disent ambitieux, on doit avoir un autre visage, un investissement total quel que soit l'adversaire ou l'horaire. Il faut au moins réagir, là on n'a même pas réagi. C'est là-dessus que j'attends mon groupe. On peut être en difficulté et avoir une réaction. Sur ce match, il n'y a rien eu, c'est à la fois agaçant et à la fois ça permettra de poser une réflexion sur le 11 de départ", a conclu le technicien azuréen.