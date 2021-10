Ligue 1 : L'Olympique de Marseille cartonne Lorient

Ce dimanche, l'OM s'est imposé dans un Vélodrome en fusion et rempli d'émotions en raison de l'hommage réservé à Bernard Tapie.

L'Olympique de Marseille a pourtant mal débuté la rencontre. Diarra, poussera Peres à la faute et obtiendra un penalty transformé par Laurienté (13e),0-1. Mais les Olympiens, ne tarderont pas à réagir via Kamara (27e), 1-1. En seconde période, les 22 acteurs se rendront coup pour coup. Et c'est finalement Guendouzi, d'une tête coupée au premier poteau qui donnera l'avantage à Marseille (56e), 2-1. Ensuite, Milik, seul face à Nardi et bien servi par Payet, ne tremblera pas et donnera un avantage confortable aux Marseillais (85e), 3-1. Guendouzi ira de son doublé en fin de rencontre (90e+2), 4-1.

Grâce à cette victoire, l'OM, qui restait sur 3 rencontres sans succès en L1, relève la tête et revient à une longueur du RC Lens, dauphin du PSG. Les joueurs de Jorge Sampaoli infligent au passage au FC Lorient sa première défaite depuis le 22 août dernier.