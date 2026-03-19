Qui comme autre montant direct après Beveren ? "Je leur donne 80 % de chances"

Le dénouement complet de la Challenger Pro League approche. Beveren est déjà champion, mais qui décrochera le deuxième ticket de promotion directe ? James Odvart, notre analyste et commentateur chez DAZN, a très peu de doutes à ce sujet.

“Pour moi, cela va bien se passer pour Courtrai”, nous lance James Odvart. “Ils sont tout simplement les mieux placés si l'on met tout bout à bout : points, calendrier et ce match en moins.” Selon le commentateur, spécialiste de la D1B pour DAZN, les quatre points (potentiellement sept) ne seront pas résorbés par le Beerschot.

“Quatre points à ce stade, ce n'est pas rien. Surtout quand on voit ce qui attend encore Beerschot.” Le calendrier des Anversois n'est en effet pas des plus légers : “Ce ne sont que des gros morceaux : le Patro, Lommel et Eupen. Ce ne sont pas des matches où l'on prend neuf sur neuf aussi facilement que ça. Au contraire, ils pourraient y laisser des points".

Courtrai, une saison seulement avant de remonter ?

De l'autre côté, il voit un scénario bien plus favorable pour Courtrai. “À domicile contre les U23 de La Gantoise et le RWDM, ce sont tout simplement des matches qu'il faut gagner. Si Courtrai y laisse des points, il ne mérite pas non plus cette deuxième place".

Le déplacement à Beveren offre aussi, selon lui, des perspectives. “Beveren ne joue plus avec la même pression ni le même engagement. C'est le moment, pour Courtrai, d'y frapper un grand coup et de ramener des points du Freethiel".

Le Beerschot doit signer un sans-faute... Et encore

“Je vois Courtrai prendre facilement 8 sur 12 lors de ces quatre derniers matches. Cela devrait suffire quand on voit ce que Beerschot doit encore faire. Les Rats doivent en fait réaliser un parcours parfait contre des équipes qui ont encore toutes quelque chose à jouer. Ce n'est presque pas réaliste".





Sa conclusion reste inchangée et tranchée. “Pour moi, c'est du 80-20 pour Courtrai. Et s'ils gagnent samedi chez les Francs Borains, ils feront un énorme pas. Ce sera quasiment plié". De quoi pimenter encore un peu plus les retrouvailles avec Yves Vanderhaeghe et Massimo Bruno.