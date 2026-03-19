Interview Qui comme autre montant direct après Beveren ? "Je leur donne 80 % de chances"

Qui comme autre montant direct après Beveren ? "Je leur donne 80 % de chances"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le dénouement complet de la Challenger Pro League approche. Beveren est déjà champion, mais qui décrochera le deuxième ticket de promotion directe ? James Odvart, notre analyste et commentateur chez DAZN, a très peu de doutes à ce sujet.

“Pour moi, cela va bien se passer pour Courtrai”, nous lance James Odvart. “Ils sont tout simplement les mieux placés si l'on met tout bout à bout : points, calendrier et ce match en moins.” Selon le commentateur, spécialiste de la D1B pour DAZN, les quatre points (potentiellement sept) ne seront pas résorbés par le Beerschot.

“Quatre points à ce stade, ce n'est pas rien. Surtout quand on voit ce qui attend encore Beerschot.” Le calendrier des Anversois n'est en effet pas des plus légers : “Ce ne sont que des gros morceaux : le Patro, Lommel et Eupen. Ce ne sont pas des matches où l'on prend neuf sur neuf aussi facilement que ça. Au contraire, ils pourraient y laisser des points".

Courtrai, une saison seulement avant de remonter ?

De l'autre côté, il voit un scénario bien plus favorable pour Courtrai. “À domicile contre les U23 de La Gantoise et le RWDM, ce sont tout simplement des matches qu'il faut gagner. Si Courtrai y laisse des points, il ne mérite pas non plus cette deuxième place".

Le déplacement à Beveren offre aussi, selon lui, des perspectives. “Beveren ne joue plus avec la même pression ni le même engagement. C'est le moment, pour Courtrai, d'y frapper un grand coup et de ramener des points du Freethiel".

Le Beerschot doit signer un sans-faute... Et encore

“Je vois Courtrai prendre facilement 8 sur 12 lors de ces quatre derniers matches. Cela devrait suffire quand on voit ce que Beerschot doit encore faire. Les Rats doivent en fait réaliser un parcours parfait contre des équipes qui ont encore toutes quelque chose à jouer. Ce n'est presque pas réaliste".

Sa conclusion reste inchangée et tranchée. “Pour moi, c'est du 80-20 pour Courtrai. Et s'ils gagnent samedi chez les Francs Borains, ils feront un énorme pas. Ce sera quasiment plié". De quoi pimenter encore un peu plus les retrouvailles avec Yves Vanderhaeghe et Massimo Bruno.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Lommel SK

Plus de news

Amadou Onana en costaud contre Thomas Meunier, Rome en folie : les résumés de la soirée en Europa League

Amadou Onana en costaud contre Thomas Meunier, Rome en folie : les résumés de la soirée en Europa League

23:00
🎥 "La faute de trop" : le but vidéogag qui a précipité l'élimination de Genk

🎥 "La faute de trop" : le but vidéogag qui a précipité l'élimination de Genk

22:45
"Il faut qu'ils arrrêtent avec ça" : le message clair de Jérémy Doku pour la Coupe du Monde

"Il faut qu'ils arrrêtent avec ça" : le message clair de Jérémy Doku pour la Coupe du Monde

22:30
Le foutoir en D1B semble insoluble et aura des suites : "On sent qu'un nouveau bras de fer juridique arrive" Interview

Le foutoir en D1B semble insoluble et aura des suites : "On sent qu'un nouveau bras de fer juridique arrive"

21:20
1
Un duel à distance entre Frédéric Taquin et Felice Mazzù : les deux cas qui sauveraient la RAAL

Un duel à distance entre Frédéric Taquin et Felice Mazzù : les deux cas qui sauveraient la RAAL

22:00
Pas de Mondial...pour avoir pris le volant 24 heures trop tôt : l'invraisemblable histoire de Cameron Puertas

Pas de Mondial...pour avoir pris le volant 24 heures trop tôt : l'invraisemblable histoire de Cameron Puertas

21:40
L'héritage de la 'mentalité Hasi' ? Le triste chiffre qui pourrait encore jouer bien des tours à Anderlecht

L'héritage de la 'mentalité Hasi' ? Le triste chiffre qui pourrait encore jouer bien des tours à Anderlecht

21:00
Le château de cartes de Genk s'est vite écroulé : le dernier représentant belge quitte la scène européenne

Le château de cartes de Genk s'est vite écroulé : le dernier représentant belge quitte la scène européenne

20:39
"Les supporters sont merveilleux" : la promesse inattendue de Jean-Marie Pfaff à La Louvière

"Les supporters sont merveilleux" : la promesse inattendue de Jean-Marie Pfaff à La Louvière

20:20
La surprise du chef : un authentique flop de Charleroi rêve du Mondial, Adem Zorgane déchante

La surprise du chef : un authentique flop de Charleroi rêve du Mondial, Adem Zorgane déchante

19:30
Le Club de Bruges vise un jeune milieu de terrain du Bayern Munich !

Le Club de Bruges vise un jeune milieu de terrain du Bayern Munich !

19:00
Encaisser ou en faire le titulaire numéro 1 ? Anderlecht a réalisé une belle opération, mais doit trancher Analyse

Encaisser ou en faire le titulaire numéro 1 ? Anderlecht a réalisé une belle opération, mais doit trancher

18:30
1
Moment hors du commun pour Toby Alderweireld, que Tottenham n'a pas oublié

Moment hors du commun pour Toby Alderweireld, que Tottenham n'a pas oublié

18:00
Il n'a jamais pu l'utiliser en match officiel : l'idée originale de Brian Riemer à Anderlecht

Il n'a jamais pu l'utiliser en match officiel : l'idée originale de Brian Riemer à Anderlecht

17:30
La Belgique n'est pas seule : la France perd aussi un joueur binational, pourtant surclassé chez les Espoirs

La Belgique n'est pas seule : la France perd aussi un joueur binational, pourtant surclassé chez les Espoirs

17:00
La Gantoise sécurise un jeune talent surveillé de près par d'autres clubs belges

La Gantoise sécurise un jeune talent surveillé de près par d'autres clubs belges

16:30
Jérémy Doku poussé vers la sortie ? Manchester City aurait fixé son prix

Jérémy Doku poussé vers la sortie ? Manchester City aurait fixé son prix

16:00
Prolonger ou partir ? Benito Raman, qui doit se décider cet été, évoque son avenir à Malines

Prolonger ou partir ? Benito Raman, qui doit se décider cet été, évoque son avenir à Malines

15:40
Un ancien Diablotin sélectionné pour la première fois au Maroc, où Rayane Bounida brille par son absence

Un ancien Diablotin sélectionné pour la première fois au Maroc, où Rayane Bounida brille par son absence

15:20
1
Genk confiant avant la semaine la plus cruciale de sa saison : "Une occasion de renforcer l'image du club"

Genk confiant avant la semaine la plus cruciale de sa saison : "Une occasion de renforcer l'image du club"

15:00
"Un sentiment amer" : Stef Wils sort enfin du silence après son départ de l'Antwerp

"Un sentiment amer" : Stef Wils sort enfin du silence après son départ de l'Antwerp

14:40
Sur les traces d'Antonio Nusa ? Le Club de Bruges mise sur un diamant brut de 16 ans

Sur les traces d'Antonio Nusa ? Le Club de Bruges mise sur un diamant brut de 16 ans

14:20
Un étranger, Vandenbroeck ou... Hasi ? Plusieurs options pour remplacer Onur Cinel au Cercle de Bruges

Un étranger, Vandenbroeck ou... Hasi ? Plusieurs options pour remplacer Onur Cinel au Cercle de Bruges

14:00
Le verdict tombe... et il est bien sérieux pour Thibaut Courtois

Le verdict tombe... et il est bien sérieux pour Thibaut Courtois

13:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/03: Diarra

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/03: Diarra

12:40
Un candidat se détache pour remplacer Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Un candidat se détache pour remplacer Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

13:00
Anderlecht n'attend pas son nouveau directeur sportif : les Bruxellois tiennent leur première recrue estivale

Anderlecht n'attend pas son nouveau directeur sportif : les Bruxellois tiennent leur première recrue estivale

12:40
1
Le succès de Saint-Trond fait tourner des têtes : plusieurs clubs veulent passer à l'action

Le succès de Saint-Trond fait tourner des têtes : plusieurs clubs veulent passer à l'action

12:00
Du football amateur au Mondial ? L'incroyable destin d'un gardien en Belgique

Du football amateur au Mondial ? L'incroyable destin d'un gardien en Belgique

11:40
L'Iran se prépare pour le Mondial... et pose un gros problème à la FIFA

L'Iran se prépare pour le Mondial... et pose un gros problème à la FIFA

11:20
Gravement blessé à Anfield : Noa Lang donne de ses nouvelles

Gravement blessé à Anfield : Noa Lang donne de ses nouvelles

11:00
Courtisé par les plus grands, Konstantinos Karetsas réagit... et Genk fixe son prix

Courtisé par les plus grands, Konstantinos Karetsas réagit... et Genk fixe son prix

10:30
Le dernier représentant belge en Europe : Genk joue gros à Fribourg

Le dernier représentant belge en Europe : Genk joue gros à Fribourg

10:00
"Des drones et des explosions dans les airs" : le témoignage glaçant d'Anthony Moris sur la guerre

"Des drones et des explosions dans les airs" : le témoignage glaçant d'Anthony Moris sur la guerre

09:30
Un retour en Belgique ? Anthony Moris laisse planer le doute sur son avenir

Un retour en Belgique ? Anthony Moris laisse planer le doute sur son avenir

09:00
Du noyau B au onze de départ ? Jérémy Taravel obligé de revoir ses plans

Du noyau B au onze de départ ? Jérémy Taravel obligé de revoir ses plans

08:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20/03 Beerschot Beerschot
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20/03 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 20/03 RFC Seraing RFC Seraing
La Gantoise La Gantoise 20/03 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Francs Borains Francs Borains 21/03 KV Courtrai KV Courtrai
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/03 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 21/03 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 21/03 Lierse SK Lierse SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved