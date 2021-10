Bundesliga : Mayence écrase Augsbourg

Le FC Mayence a dominé Augsbourg ce vendredi en ouverture de la 9e journée de Bundesliga, montant à la sixième place.

Mayence dépasse ainsi cinq équipes, dont Wolfsbourg et le Borussia Mönchengladbach, pour se poster temporairement à la 6e place de Bundesliga suite à sa belle victoire (4-1) contre Augsbourg. Un doublé de Jonathan Burkardt (21 ans), capitaine des U21 allemands, a notamment permis au FC Mayence de l'emporter.

Augsbourg, de son côté, est 16e avec un petit point de plus que l'Arminia Bielefeld et cinq de plus que la lanterne rouge, le Greuther Fürth.