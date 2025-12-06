"Cela a fait mal à beaucoup de gens" : le grand moment approche pour l'Antwerp

Ritchie De Laet attend avec beaucoup de nostalgie le retour de la T2. Après plus de cinq ans, la Tribune 2 sera à nouveau remplie ce dimanche, ce qui ravive chez la légende du club des souvenirs de sa jeunesse.

"La Tribune 2, c’était chaque fois un peu Disneyland", raconte Ritchie De Laet en souriant dans la Gazet van Antwerpen. "C’était une sensation magique de voir surgir les lumières du stade, de passer sous l’arche et de grimper les escaliers raides. Enfant, ce sont des impressions qui restent."

Depuis son départ en 2024, Ritchie De Laet possède un abonnement à vie. "Avant la saison, j’envoie un message à l’Antwerp pour dire où j’aimerais m’asseoir. Pour l’instant, c’est en Tribune 4. Quand mon agenda me le permet, je viens regarder le match", explique-t-il.

Bien que beaucoup de supporters se dirigent vers la nouvelle Tribune 2, Ritchie De Laet reste prudent. "La nouvelle Tribune 2 sera une tribune ouverte. Là, tu ne peux pas, comme en Tribune 1 ou 4, aller tranquillement boire quelque chose à l’intérieur", dit-il en riant. Il emmène parfois sa fille aînée. "Alors c’est un peu plus agréable de pouvoir aller boire un chocolat chaud pendant la pause. Le football reste un sport d’hiver. Et parfois, il fait froid."

La nostalgie poussera des supporters en T2

La nostalgie poussera selon lui beaucoup de gens à attendre avant de retourner en Tribune 2 : "Ce qui a été démoli avait tellement de nostalgie, cela a fait mal à beaucoup de gens. Certains ne ressentent peut-être pas l’urgence de revenir. Je garde pour l’instant mon abonnement en Tribune 4 et je testerai via des tickets individuels l’ambiance en Tribune 2."

Pour dimanche, De Laet s’attend à beaucoup d’émotion lors des retrouvailles : "Ça fait tellement longtemps. Depuis l’arrivée de l’aquarium derrière le but, on n’a plus jamais eu ce sentiment de stade ‘plein’. Malgré cela, l’ambiance restait spectaculaire quand j’étais encore sur le terrain. Désormais, ce sera encore bien plus impressionnant. J’espère que les joueurs en tireront de l’énergie et que ce sera le début d’un nouvel élan."