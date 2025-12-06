"Cela a fait mal à beaucoup de gens" : le grand moment approche pour l'Antwerp

"Cela a fait mal à beaucoup de gens" : le grand moment approche pour l'Antwerp
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ritchie De Laet attend avec beaucoup de nostalgie le retour de la T2. Après plus de cinq ans, la Tribune 2 sera à nouveau remplie ce dimanche, ce qui ravive chez la légende du club des souvenirs de sa jeunesse.

"La Tribune 2, c’était chaque fois un peu Disneyland", raconte Ritchie De Laet en souriant dans la Gazet van Antwerpen. "C’était une sensation magique de voir surgir les lumières du stade, de passer sous l’arche et de grimper les escaliers raides. Enfant, ce sont des impressions qui restent."

Depuis son départ en 2024, Ritchie De Laet possède un abonnement à vie. "Avant la saison, j’envoie un message à l’Antwerp pour dire où j’aimerais m’asseoir. Pour l’instant, c’est en Tribune 4. Quand mon agenda me le permet, je viens regarder le match", explique-t-il.

Bien que beaucoup de supporters se dirigent vers la nouvelle Tribune 2, Ritchie De Laet reste prudent. "La nouvelle Tribune 2 sera une tribune ouverte. Là, tu ne peux pas, comme en Tribune 1 ou 4, aller tranquillement boire quelque chose à l’intérieur", dit-il en riant. Il emmène parfois sa fille aînée. "Alors c’est un peu plus agréable de pouvoir aller boire un chocolat chaud pendant la pause. Le football reste un sport d’hiver. Et parfois, il fait froid." 

La nostalgie poussera des supporters en T2

La nostalgie poussera selon lui beaucoup de gens à attendre avant de retourner en Tribune 2 : "Ce qui a été démoli avait tellement de nostalgie, cela a fait mal à beaucoup de gens. Certains ne ressentent peut-être pas l’urgence de revenir. Je garde pour l’instant mon abonnement en Tribune 4 et je testerai via des tickets individuels l’ambiance en Tribune 2."

Pour dimanche, De Laet s’attend à beaucoup d’émotion lors des retrouvailles : "Ça fait tellement longtemps. Depuis l’arrivée de l’aquarium derrière le but, on n’a plus jamais eu ce sentiment de stade ‘plein’. Malgré cela, l’ambiance restait spectaculaire quand j’étais encore sur le terrain. Désormais, ce sera encore bien plus impressionnant. J’espère que les joueurs en tireront de l’énergie et que ce sera le début d’un nouvel élan."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Antwerp - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (07/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
KRC Genk

Plus de news

Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner" Interview

Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner"

21:00
Si les Diables Rouges finissent premiers de leur groupe, les supporters (et l'Union Belge) pourront dire merci

Si les Diables Rouges finissent premiers de leur groupe, les supporters (et l'Union Belge) pourront dire merci

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/12: Diouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/12: Diouf

20:20
Roef aura tout arrêté ou presque : l'Union sauve les meubles mais rit jaune (et bleu)

Roef aura tout arrêté ou presque : l'Union sauve les meubles mais rit jaune (et bleu)

20:11
Le RFC Liège reste ferme : voici le montant demandé par les Sang & Marine pour leur pépite

Le RFC Liège reste ferme : voici le montant demandé par les Sang & Marine pour leur pépite

20:20
Vincent Euvrard soulagé après le succès du Standard : "C'était la grande différence entre nous et le Cercle" Interview

Vincent Euvrard soulagé après le succès du Standard : "C'était la grande différence entre nous et le Cercle"

19:40
Trois joueurs à sortir du lot, deux en échec : les notes du Standard après le succès au Cercle de Bruges Analyse

Trois joueurs à sortir du lot, deux en échec : les notes du Standard après le succès au Cercle de Bruges

18:40
Donald Trump crée la surprise pendant le tirage de la Coupe du monde : "Ça n'a aucun sens"

Donald Trump crée la surprise pendant le tirage de la Coupe du monde : "Ça n'a aucun sens"

19:20
Dans la douleur en fin de match, le Standard s'impose au Cercle et grimpe provisoirement dans le top 6

Dans la douleur en fin de match, le Standard s'impose au Cercle et grimpe provisoirement dans le top 6

18:02
À vos agendas : voici les horaires (et villes) de chaque match des Diables Rouges à la Coupe du Monde

À vos agendas : voici les horaires (et villes) de chaque match des Diables Rouges à la Coupe du Monde

18:59
Le changement qui pourrait permettre à la RAAL de se réinventer : "C'est un duo prometteur" Analyse

Le changement qui pourrait permettre à la RAAL de se réinventer : "C'est un duo prometteur"

17:40
"Notre groupe est peut-être le plus difficile" : la France moins chanceuse que la Belgique !

"Notre groupe est peut-être le plus difficile" : la France moins chanceuse que la Belgique !

18:20
De futur du club à remplaçant : Yari Verschaeren veut réagir

De futur du club à remplaçant : Yari Verschaeren veut réagir

16:20
Ivan Leko n'est pas satisfait du tirage de La Gantoise en Croky Cup : "Anderlecht est favori"

Ivan Leko n'est pas satisfait du tirage de La Gantoise en Croky Cup : "Anderlecht est favori"

17:20
Un joueur belge pour mettre fin aux rêves de Lionel Messi en finale de MLS ce soir ?

Un joueur belge pour mettre fin aux rêves de Lionel Messi en finale de MLS ce soir ?

17:00
"Un scandale" : l'ex-président de la FIFA révolté envers Gianni Infantino et Donald Trump

"Un scandale" : l'ex-président de la FIFA révolté envers Gianni Infantino et Donald Trump

16:40
2
"On a bien su se tirer la bourre" : ces anciens de Charleroi et Seraing qui ont fait très mal à la RAAL Réaction

"On a bien su se tirer la bourre" : ces anciens de Charleroi et Seraing qui ont fait très mal à la RAAL

15:20
Un club de Pro League insiste pour s'offrir la révélation du RFC Liège

Un club de Pro League insiste pour s'offrir la révélation du RFC Liège

16:00
Anderlecht doit-il transférer un attaquant cet hiver ou se contenter de Mihajlo Cvetkovic ?

Anderlecht doit-il transférer un attaquant cet hiver ou se contenter de Mihajlo Cvetkovic ?

14:40
Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

13:00
🎥 À peine monté au jeu, Leandro Trossard égalise dans un match au sommet en Premier League

🎥 À peine monté au jeu, Leandro Trossard égalise dans un match au sommet en Premier League

15:02
Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics Analyse

Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics

13:20
Comme avec la Belgique, Roberto Martínez refuse d'écarter les anciens : "L'âge n'est qu'un chiffre"

Comme avec la Belgique, Roberto Martínez refuse d'écarter les anciens : "L'âge n'est qu'un chiffre"

14:20
"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

14:00
3
"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

13:40
Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

12:40
Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

11:45
🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

12:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

12:00
"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

11:00
"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

11:30
Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

10:30
"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

09:30
Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

10:00
2
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

07:55
Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved