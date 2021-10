Le Bayern écrase Hoffenheim, Dortmund s'impose à Bielefeld, Wolfsburg et ses belges s'inclinent

Le Bayern garde la tête du classement, un point devant Dortmund.

Grâce à des buts de Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting et Kingsley Coman, le Bayern Munich s'est facilement imposé sur sa pelouse face à Hoffenheim. De retour de blessure, Kingsley Coman a inscrit son premier but de la saison en Bundesliga.

Au classement, les Bavarois figurent à la première place avec un point d'avance sur Dortmund qui s'est également imposé cette après-midi sur la pelouse de Bielefeld (1-3) grâce à des buts d'Hummels, Can et Bellingham.

Wolfsburg, avec Casteels et Aster Vranckx au coup d'envoi, s'est incliné 0-2 sur sa pelouse face à Fribourg. A partir de la montée de Bornauw à la 88e minute, quatre belges étaient sur la pelouse pour les Loups, puisque Casteels et Vranckx ne l'ont jamais quitté et que Dodi Lukebakio est monté au jeu dix minutes après le retour des vestiaires.

Dans la dernière rencontre de 15h30, Leipzig, mené 0-1 à la pause, s'est imposé 4-1 face à la lanterne rouge Greuther Furth et remonte à la sixième place.