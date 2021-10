Sampaoli est satisfait: "Ce match va nous faire grandir"

Le coach de Marseille a vu de bonnes choses de la part de ses joueurs.

Même si l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à l'emporter face au Paris Saint-Germain (0-0) dimanche en Ligue 1, l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli a apprécié le visage affiché par son équipe. Le technicien argentin se montre même confiant pour la suite de la saison de l'OM.

"Le match a eu deux moments. D'abord, les Parisiens ont eu le contrôle du jeu puis on a réussi à revenir un peu dans la rencontre, bien sûr le rouge nous a aidés. En seconde période, après l'expulsion, nous avons eu des situations pour gagner ce match. Mais face à une telle équipe, il faut rester attentifs parce qu'ils peuvent marquer à tout moment. Ce match nous a permis de consolider nos idées de jeu, on essaie de faire grandir nos joueurs et cette prestation est de bon augure pour la suite", a analysé le coach marseillais en conférence de presse.