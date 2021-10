Courtrai retrouve le sourire et de l'enthousiasme : "Cela caractérise notre nouvel entraîneur"

Le KV Courtrai s'est imposé sur le plus petit des écarts contre Ostende (1-0) le week-en dernier. Le but des Kerels a été inscrit par Gueye.

Il y a de l'enthousiasme du côté de Courtrai. "Cela caractérise un peu notre nouvel entraîneur, Karim Belhocine", a déclaré Kristof D'Haene après le match. "Beaucoup d'enthousiasme, ne pas abandonner et être présent à chaque second ballon. Vous pouviez voir cet enthousiasme et cela a payé à la fin. C'est un style de jeu agréable à jouer", a expliqué le capitaine de Courtrai.

"Je pense que nous avons montré beaucoup d'engagement et d'esprit. Nous avons eu beaucoup d'occasions, la façon dont nous avons joué était bonne."