Jordi Condom va faire tourner en Coupe : "L'objectif de Seraing reste le maintien"

Ce mercredi (20h), le RFC Seraing accueille Saint-Trond lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Jordi Condom va faire tourner son effectif lors de la réception de Saint-Trond ce mercredi. "L’objectif de Seraing reste le maintien et le match de samedi au Beerschot est important. Mais la Coupe est une belle compétition que nous allons jouer sérieusement. Nous allons effectuer le meilleur mix possible au niveau du onze de départ pour passer au tour suivant, car nous ne voulons pas que ce match nous punisse en championnat en cas de blessures et de fatigue", a confié le T1 des Métallos en conférence de presse.

Deux cadres seront ménagés pour le match de Croky Cup. "Morgan Poaty et Ablie Jallow ne font pas partie de la liste. Ils ont accumulé de la fatigue après leurs matchs en sélection avec le Congo-Brazzaville et la Gambie. Toutefois, Spago et Denuit font leur entrée au sein du groupe pour cette rencontre face au STVV. Ce match va permettre à des joueurs en manque de temps de jeu de se montrer. Une belle opportunité pour eux et pour moi de les voir à l'oeuvre", a souligné le technicien espagnol avant d'évoquer son adversaire.

"Un véritable point d'interrogation. Ils ont également un petit noyau et jouent samedi. Comme nous, ils devraient effectuer quelques changements et voir la Coupe comme un bonus. Ils sont toutefois meilleurs chez eux qu'à l'extérieur", a conclu Jordi Condom.