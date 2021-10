L'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer en suspens

Après l'humiliation subie à domicile des oeuvres de Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer est en sursis à Manchester United. La presse anglaise bruisse de rumeurs à ce sujet ...

Manchester United serait ainsi en train de considérer ses options et d'après The Sun, la shortlist en cas de licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer comprendrait Zinedine Zidane, Antonio Conte, Erik ten Hag (Ajax) et Brendan Rodgers (Leicester City). Selon le Mirror, la direction mancunienne envisagerait bel et bien de se séparer du Norvégien, ce que le Telegraph confirme en soulignant que Solskjaer lui-même aurait de grandes craintes d'être licencié.

Le candidat n°1 pour le job de coach à Manchester serait cependant Antonio Conte, qui serait ouvert aux discussions. Le Sun, de son côté, affirme que Solskjaer pourrait rebondir ... à la tête de la Norvège. Visiblement, la presse anglaise a trouvé son sujet pour la semaine ...