Marquinhos revient sur l'intérêt de Chelsea

Prêts à réaliser une offre estimée à 100 millions d'euros, les Blues ont effectué réalisé une approche pour le défenseur central du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato d'été.

Le Paris Saint-Germain a directement dit non à l'intérêt de Chelsea envers Marquinhos (27 ans, 7 matchs en L1 cette saison) lors du dernier mercato d'été. De son côté, l'international brésilien n'a jamais envisagé un départ pour les Blues.

"Si j'ai hésité ? Non ! Ce n’était même pas une proposition. Le club d’ailleurs a tout de suite bloqué la discussion. Ça montre la confiance qu’ils ont en moi. C’est un tel honneur qu’un club comme le PSG me fasse une telle confiance. Le fait que d’autres s’intéressent à moi montre surtout que je fais du bon travail. Ça me donne la motivation de continuer, de booster mes entraînements et d’être encore plus performant. Je ne pense qu’à Paris et qu’au PSG", a lâché le capitaine du PSG dans les colonnes du Parisien.